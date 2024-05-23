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Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300: що відомо про масовану атаку рф на місто

23 травня 2024, 15:33
Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300: що відомо про масовану атаку рф на місто
фото ДСНС Харківщини
Окупанти вдарили по об'єктах "Укрзалізниці" та приватному підприємству - звичайній друкарні.

російські окупанти сьогодні завдали 15 ударів по Харкову, на цей час відомо вже про 7 загиблих та 16 поранених.

Про це повідомили керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, а також мер Харкова Ігор Терехов.

Він наголосив, що удари були по об’єктах цивільної інфраструктури. Керівник Харківської ОВА повідомив, що також окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих.  Також медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині. 

Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

Згодом він додав, що ще один удар прийшовся по приватному підприємству. 

Також "Укрзалізниця" в Телеграм-каналі повідомила про влучання по декількох  обʼєктах у Харкові та області. Зазначається, що під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень, обійшлося без жертв. У відомстві зазначають, що поїзди продовжують курсувати за графіком. 

Під час масованого обстрілу росіяни також вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat. Директорка Vivat Юлія Орлова підтвердила, що йдеться саме про їхнє видавництво. 

"Харків. Співчуття рідним, вічна пам'ять загиблому. Самі готуємося до можливих затримок друку новинок, підвищення цін на книги (знову). Але все одно вся р*сня колись виздихне, а ми – ні", – написала Орлова у коментарях Telegram-каналу "Читай, krw, книжки".

За словами Орлової, у друкарні зараз пожежа. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

Керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що п'ятеро загиблих внаслідок ударів перебували на робочому місці, у друкарні в Основ'янському районі Харкова. Серед них — троє жінок та двоє чоловіків. За його даними, у момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. Загалом на території Основ'янського та Холодногірського районів Харкова зафіксували дев'ять влучань. Також відбулося загорання цеху з папером, пожежа охопила 500 кв. метрів. Наразі триває гасіння пожежі та розбирання завалів.

Харківвійна в Україніракетні удариросія окупанти

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