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CУСПІЛЬСТВО

Кортеж Орбана потрапив у серйозну аварію: загинув поліцейський

25 червня 2024, 08:46
Кортеж Орбана потрапив у серйозну аварію: загинув поліцейський
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Ще один правоохоронець поранений.

Кортеж угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який супроводжував його до аеропорту під час візиту до Німеччини, де політик відвідав матч угорської збірної на чемпіонаті Європи з футболу, потрапив в аварію.

Про це пише BILD.

За даними видання аварія сталася у понеділок, 24 червня, близько 11:15 у місті Штутгарт, за вісім кілометрів від аеропорту, куди прямував кортеж Орбана.  69-річна жінка на своєму BMW виїхала за шлагбаум і врізалася в мотоцикл 61-річного офіцера поліції, який супроводжував автомобіль угорського прем'єр-міністра. 

Від сили удару поліцейського відкинуло на службовий автомобіль іншого правоохоронця, який разом з ним перекривав перехрестя. Обидва із серйозними травмами потрапили до лікарні.

Втім життя 61-річного поліцейського врятувати не вдалося,  невдовзі він помер у лікарні.

Розслідує аварію поліцейське управління іншого міста – Людвігсбурга, аби ним не займались колеги померлого.

кортежОрбан

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