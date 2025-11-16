Кортеж охорони віцепрезидента США потрапив в аварію

Поліціянт, який супроводжував кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса зазнав травм унаслідок дорожньої аварії у Меривіллі в штаті Теннессі.

До "місії з охорони високопосадовців за участю кількох правоохоронних органів" залучили поліціянта Джастіна Брауна та штатного співробітника дорожньої поліції. Однак унаслідок аварії вони обидва постраждали: Браун зазнав сильніших ушкоджень — невідкладну допомогу йому надала "швидка", що супроводжувала кортеж, а потім у критичному стані його доставили до лікарні, де зробили операцію.

Дорожній поліціянт який також був учасником зіткнення, не потребував госпіталізації.

"Тим людям, чиє швидке реагування врятувало життя Брауну минулої ночі, ми ніколи не зможемо достатньо подякувати. Ви справжні герої", — сказав начальник поліції Меривілля Тоні Крісп.

Прессекретар Секретної служби США підтвердив ABC News, що до кортежу, який охороняли Браун та інший поліціянт, належав Венс. За словами старшої агентки офісу Секретної служби у місті Ноксвілл Кетрін Пірс "захищені особи не постраждали внаслідок цього інциденту".

"Секретна служба США уважно стежить за серйозним дорожнім інцидентом за участю місцевих правоохоронців, який стався сьогодні ввечері у Меривіллі, штат Теннессі, під час підтримки кортежу високопосадовців. Наші думки з тими офіцерами, їхніми родинами та їхніми відомствами", — додала вона.