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Дефіцит потужності в енергосистемі України становить 19% — Шмигаль

06 грудня 2022, 18:37
Дефіцит потужності в енергосистемі України становить 19% — Шмигаль
Фото: Е15
Наразі дефіцит потужності в енергосистемі України становить 19% від прогнозного споживання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Попри влучення в окремі об'єкти енергетичної інфраструктури, енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів. Однак ми розуміємо, що дефіцит потужності в енергосистемі зберігатиметься і надалі. Наразі він становить 19% від прогнозного споживання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж.

"На 70% із них "прилітало" двічі й більше разів. Учора по одній із підстанцій на Одещині ворог випустив відразу сім ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень", - підсумував він.

Нагадаємо, 5 грудня окупанти завдали восьмого масованого удару по території України, внаслідок якого загинули чотири людини, також було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

дефіцитенергозбереженняШмигаль

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