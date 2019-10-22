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"Укрзалізниця" звільнила більше половини менеджерів, відповідальних за пасажирські перевезення

Від початку 2019 року з пасажирської компанії "Укрзалізниці" звільнили 22 керівника, зокрема начальників вагонних дільниць, депо та вокзалів. Це більше половини керівного складу цієї структури УЗ.
"Укрзалізниця" звільнила більше половини менеджерів, відповідальних за пасажирські перевезення Фото: atn.ua

"Укрзалізниця" звільнила більше половини менеджерів, відповідальних за пасажирські перевезення про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає "Громадське".

Зазначається, що керівництво філій Пасажирської компанії, яка входить до складу "Укрзалізниці", "неналежно виконувало свої посадові обов’язки або підозрюється у зловживаннях".

"Пасажирський сектор - це найбільш чутливий для населення напрямок діяльності Укрзалізниці. Підрозділи, які відповідають за організацію пасажирських перевезень, зобов’язані належно виконувати свої функції: поїзди мають виходити в рейс справними і чистими, а клієнти - отримувати якісний сервіс. Керівники, які не справляються з цими завданнями, а тим більше підозрюються у корупційних схемах, будуть невідкладно звільнені", - повідомив Кравцов.

В "Укрзалізниці" уточнюють, що проти звільнених керівників відкрили 11 справ за фактами зловживань, за 4 з яких викрадене майно повернули "Укрзалізниці".

Раніше на забезпечення та розвиток української залізниці щороку потрібно виділяти інвестиції у розмірі 108 мільярдів гривень. Це на 20 мільярдів гривень, аніж інвестиції на залізницю Польщі.

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22 10 2019 17:00
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