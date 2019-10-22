"Укрзалізниця" звільнила більше половини менеджерів, відповідальних за пасажирські перевезення
"Укрзалізниця" звільнила більше половини менеджерів, відповідальних за пасажирські перевезення про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає "Громадське".
Зазначається, що керівництво філій Пасажирської компанії, яка входить до складу "Укрзалізниці", "неналежно виконувало свої посадові обов’язки або підозрюється у зловживаннях".
"Пасажирський сектор - це найбільш чутливий для населення напрямок діяльності Укрзалізниці. Підрозділи, які відповідають за організацію пасажирських перевезень, зобов’язані належно виконувати свої функції: поїзди мають виходити в рейс справними і чистими, а клієнти - отримувати якісний сервіс. Керівники, які не справляються з цими завданнями, а тим більше підозрюються у корупційних схемах, будуть невідкладно звільнені", - повідомив Кравцов.
В "Укрзалізниці" уточнюють, що проти звільнених керівників відкрили 11 справ за фактами зловживань, за 4 з яких викрадене майно повернули "Укрзалізниці".
Раніше на забезпечення та розвиток української залізниці щороку потрібно виділяти інвестиції у розмірі 108 мільярдів гривень. Це на 20 мільярдів гривень, аніж інвестиції на залізницю Польщі.
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