Ультраправі здобувають значну перемогу на виборах до Європарламенту – FT

Ультраправі партії досягли успіхів на виборах в Європарламент: значні результати в Німеччині і у Франції.

Це навіть змусило Емманюеля Макрона розпустити парламент Франції, пише Financial Times.

Перші результати показали, що ультраправі і жорсткі праві партії можуть отримати майже 25% місць d Європарламенті наступного скликання. В 2019 їх була всього 5-та частина.

Результати виборів завдали відчутного удару по внутрішньому рейтингу президента Франції і канцлера Німеччини Олафа Шольца, а це може схилити Європарламент до більш антиімміграційної та антизеленої позиції.

Проте центристські партії зберегли більшість у новому парламенті.

За попередніми результатами, правоцентристська Європейська народна партія отримала 184 місця, залишивши соціалістів і демократів на другому місці з 139 місцями, а ліберальну групу "Оновлення" з 80 місцями – на третьому місці. За прогнозами, кількість зелених зменшиться до 52 з 71 місця у 2019 році.

У Франції партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен отримала 31,5% голосів виборців. У Німеччині всі три партії коаліції Шольца були витіснені ультраправою "Альтернативою для Німеччини", яка посіла друге місце після консервативної опозиції ХДС-ХСС. Ультраконсервативні та націоналістичні партії також перемогли або отримали значний приріст голосів в Австрії, на Кіпрі, в Греції та Нідерландах, як показали екзит-поли.

В Італії ультраправа партія прем'єр-міністра Джорджи Мелоні "Брати Італії" набрала близько 28,6% голосів виборців, покращивши свій результат з 26% на загальних виборах 2022 року, як показали пізні результати.

Партії, що входять до ЄНП, показали високі результати в Німеччині, Іспанії, Польщі, Греції та деяких інших країнах, свідчать дані.

"В центрі залишається більшість за сильну Європу. Центр тримається. Ми всі зацікавлені в стабільності", – сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після попередніх результатів.

Вонап закликала інші центристські партії підтримати її на другий термін на посаді. Для підтримки фон дер Ляєн потрібна більшість у 720-місцевому парламенті.