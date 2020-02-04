Уляна Супрун попросила Маска допомогти Україні з апаратами ШВЛ
Ілон Маск опублікував інформацію на своїй сторінці у твіттері про те, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати ШВЛ для порятунку тих, у кого важка форма перебігу COVID-19, передає 24 КАНАЛ.
"У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки Тесла. Пристрої і доставка – безкоштовно. Єдина вимога – щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені або Tesla", – написав Маск.
На публікацію відповіла ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона попросила допомоги для України.
"Мене звуть Уляна Супрун. Я – колишня глава МОЗ України. Україна потребує апаратах ШВЛ. Ми маємо їх лише 3500 на 37-мільйоне населення. Будь ласка, допоможіть нам", – написала Супрун.
Нагадаємо, що засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати до лікарень світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тяжких пацієнтів з COVID-19.
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