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Уляна Супрун попросила Маска допомогти Україні з апаратами ШВЛ

"Мене звуть Уляна Супрун. Я – колишня глава МОЗ України. Україна потребує апаратах ШВЛ. Ми маємо їх лише 3500 на 37-мільйоне населення. Будь ласка, допоможіть нам"
Ексголова міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун попросила генерального директора Tesla та SpaceX Ілона Маска передати Україні апарати для штучної вентиляції легенів.
Уляна Супрун попросила Маска допомогти Україні з апаратами ШВЛ Фото: styler.rbc.ua

Ілон Маск опублікував інформацію на своїй сторінці у твіттері про те, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати ШВЛ для порятунку тих, у кого важка форма перебігу COVID-19, передає 24 КАНАЛ.

"У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки Тесла. Пристрої і доставка – безкоштовно. Єдина вимога – щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені або Tesla", – написав Маск.

На публікацію відповіла ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона попросила допомоги для України.

"Мене звуть Уляна Супрун. Я – колишня глава МОЗ України. Україна потребує апаратах ШВЛ. Ми маємо їх лише 3500 на 37-мільйоне населення. Будь ласка, допоможіть нам", – написала Супрун.

Нагадаємо, що засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати до лікарень світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тяжких пацієнтів з COVID-19.

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02 04 2020 10:20
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