Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом - глава МЗС

Своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність та добробут кожного домогосподарства в Європі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ті, хто готові умиротворити Путіна, здавши Україну, пропонують укласти угоду з дияволом, яка не принесе миру.

Кулеба наголосив, що своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність та добробут кожного домогосподарства в Європі.

"Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише поглиблюють проблему. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ані миру, ані стабільності", - заявив міністр закордонних справ України.

Раніше повідомлялося , що зупинка "Північного потоку" може спричинити новий максимум цін на газ в Європі.