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Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом - глава МЗС

Ольга
Матарикіна
Своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність та добробут кожного домогосподарства в Європі
Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом - глава МЗС Фото: з вільних джерел
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ті, хто готові умиротворити Путіна, здавши Україну, пропонують укласти угоду з дияволом, яка не принесе миру.
 
 
Кулеба наголосив, що своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність та добробут кожного домогосподарства в Європі. 
 
"Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише поглиблюють проблему. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ані миру, ані стабільності", - заявив міністр закордонних справ України.
 
Раніше повідомлялося, що зупинка "Північного потоку" може спричинити новий максимум цін на газ в Європі.
 
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06 09 2022 11:13
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