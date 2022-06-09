НОВИНИСвоїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність та добробут кожного домогосподарства в ЄвропіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом - глава МЗС
Фото: з вільних джерел
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ті, хто готові умиротворити Путіна, здавши Україну, пропонують укласти угоду з дияволом, яка не принесе миру.
Про це міністр написав у Twitter.
Кулеба наголосив, що своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність та добробут кожного домогосподарства в Європі.
"Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише поглиблюють проблему. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ані миру, ані стабільності", - заявив міністр закордонних справ України.
Раніше повідомлялося, що зупинка "Північного потоку" може спричинити новий максимум цін на газ в Європі.
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06 09 2022 11:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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