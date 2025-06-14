Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Уряд Британії планує підвищити оборонні витрати до 3,5% ВВП

14 червня 2025, 12:19
Уряд Британії планує підвищити оборонні витрати до 3,5% ВВП
Нові оборонні витрати мають проголосить саміті НАТО у Гаазі в кінці місяця.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер натякнув, що країна готова підтримати майбутній цільовий показник НАТО про мінімальні 3,5% ВВП оборонних витрат, але не уточнив, коли саме Велика Британія його досягне.

Про це Стармер сказав в інтервʼю агенції Bloomberg.

Британський премʼєр сказав, що точне формулювання цільових показників оборонних витрат, які проголосить саміт НАТО у Гаазі, "все ще є предметом переговорів".

Також він додав, що прийняв "пропозицію, підтримував і підтримує пропозицію щодо важливості НАТО".

"Я абсолютно переконаний, що цей саміт, який відбудеться трохи більше ніж за тиждень, буде великим успіхом і можливістю продемонструвати нашу спільну силу як союзників по НАТО, а також надіслати дуже чіткий сигнал нашим супротивникам", – зазначив Стармер.

Вчора, 13 червня, також стало відомо, що Нідерланди офіційно підтримали 5% ВВП на оборонні витрати.

А ще раніше ми писали, що Швеція збільшує оборонні витрати до 5% ВВП.

 

НАТОВелика Британія

Останні матеріали

Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється