Уряд Британії планує підвищити оборонні витрати до 3,5% ВВП

Нові оборонні витрати мають проголосить саміті НАТО у Гаазі в кінці місяця.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер натякнув, що країна готова підтримати майбутній цільовий показник НАТО про мінімальні 3,5% ВВП оборонних витрат, але не уточнив, коли саме Велика Британія його досягне.

Про це Стармер сказав в інтервʼю агенції Bloomberg.

Британський премʼєр сказав, що точне формулювання цільових показників оборонних витрат, які проголосить саміт НАТО у Гаазі, "все ще є предметом переговорів".

Також він додав, що прийняв "пропозицію, підтримував і підтримує пропозицію щодо важливості НАТО".

"Я абсолютно переконаний, що цей саміт, який відбудеться трохи більше ніж за тиждень, буде великим успіхом і можливістю продемонструвати нашу спільну силу як союзників по НАТО, а також надіслати дуже чіткий сигнал нашим супротивникам", – зазначив Стармер.

Вчора, 13 червня, також стало відомо, що Нідерланди офіційно підтримали 5% ВВП на оборонні витрати.

А ще раніше ми писали, що Швеція збільшує оборонні витрати до 5% ВВП.