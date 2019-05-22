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Уряд підтвердив дострокове припинення роботи місії МВФ

Підставою став розпуск парламенту і відставка прем'єра
Кабінет міністрів офіційно підтвердив, що місія Міжнародного валютного фонду вирішила достроково припинити роботу в Україні.
Уряд підтвердив дострокове припинення роботи місії МВФ Засідання кабміну. Фото: КМУ.

"МВФ, враховуючи, що дійсно об'єктивний розпуск Верховної Ради і несформований новий уряд, припинив місію в Україну", - сказав міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко на форумі в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як пояснив агентству інформоване джерело, знайоме з ходом переговорів між Фондом і Україною, експерти МВФ в даний час продовжують роботу в Києві, проте неможливість здійснення запланованого перегляду програми stand by в умовах заявленого розпуску Ради і відставки уряду змушує переглянути статус візиту.

Нагадаємо, що місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 травня. За результатами її візиту залежить отримання Україною другого траншу в рамках нової кредитної програми stand by.

Вранці 22 травня низка українських ЗМІ, з посиланням на "Українські новини", повідомляли, що місія МВФ достроково припинила свою роботу в Україні та відмовилася продовжувати програму співпраці.

Однак представництво МВФ в Україні після цього повідомило, що експерти фонду продовжують свої зустрічі з представниками влади.

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22 05 2019 16:43
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