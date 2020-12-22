Уряд призначив без конкурсу нового голову ДФС

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби щляхом укладення з ним контракту про проходження держслужби на період дії карантину.

Про це повідомив у Telegram предаставник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Вадим Мельник - податківець ще з нульових. За Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), також працював у Міністерстві доходів і зборів.

У 2014 році працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФСУ. Пізніше Мельник це управління очолив.

У 2016 році подав декларацію у зв’язку зі звільненням з посади. Там - 270 тисяч гривень зарплати за січень-вересень, 2,5 мільйона гривень подарунку від брата та небанківська позика у майже мільйон.

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