Уряд розширив список установ, які можуть працювати під час карантину
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає УКРІНФОРМ.
"Рішенням уряду внесені зміни до постанови КМУ № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", які розширюють перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності. Крім того, уряд надав рекомендації для бізнесу з метою посилення контролю за дотриманням санітарних і протиепідемічних вимог", - йдеться в повідомленні.
Так, під час карантину дозволено: продаж запчастин для транспортних засобів, в тому числі для тракторів та іншої с/г техніки, продаж добового молодняка свійської птиці.
Дозволено функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.
Також уряд надав низку рекомендацій для бізнесу, які сприятимуть зменшенню черг і скупчень відвідувачів у магазинах та забезпечать виконання запроваджених протиепідемічних заходів, зокрема: працювати аптекам цілодобово та допускати відвідувачів до торгових залів не лише у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, а й з дотриманням 1,5 метрової відстані між особами тощо.
"Ми працюємо над тим, щоб в умовах карантину забезпечити оптимальне функціонування ключових для країни галузей. Прийняті зміни пом’якшують умови ведення бізнесу, активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії, спрощують доступ населення до фінансових ресурсів та посилюють виконання запроваджених протиепідемічних заходів", - прокоментував рішення уряду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Нагадаємо, що уряд хоче обмежити на період карантину відвідування парків, зон відпочинку та наполягає на соціальному дистанціюванні людей, яким понад 65 років.
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