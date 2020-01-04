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В Україні посилюють карантинні заходи: перелік обмежень

“Наші дії спрямовані на те, щоб максимально захистити українців від коронавірусу. Ми хочемо запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів”
Уряд хоче обмежити на період карантину відвідування парків, зон відпочинку та наполягає на соціальному дистанціюванні людей, яким понад 65 років.
В Україні посилюють карантинні заходи: перелік обмежень

Відповідні зміни до Постанови Кабінету міністрів №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11 березня 2020 року були ухвалені на засіданні Кабміну, передає 24 КАНАЛ.

З метою унеможливлення поширення коронавірусу в Україні запроваджують :

  • домашню самоізоляцію; 
  • домашній карантин;
  • соціальне дистанціювання осіб віком старше 65 років;
  • обмеження відвідування парків та зон відпочинку;
  • зупинення громадського транспорту.

Згодом на сайті Міністерства охорони здоров'я теж опублікували повідомлення про посилення карантинних обмежень. Там зазначили, що рішення уряду ініціював очільник МОЗ.

“Наші дії спрямовані на те, щоб максимально захистити українців від коронавірусу. Ми хочемо запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів”,- коментує Максим Степанов.

Також під час засідання уряду розглянули можливість запровадження додаткових виплат та скасування нарахування пені тим людям, які погоджуються на самоізоляцію.

"Ми зараз йдемо назустріч людям, які обирають самоізоляцію, даємо їм можливість уникнути різноманітної пені, даємо додаткові виплати",– повідомив  міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зазначимо, що попередньо уряд зобов'язав усіх українців, які повернулися з-за кордону, перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

Нагадаємо, що в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 699 випадків зараження коронавірусом.

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01 04 2020 16:20
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