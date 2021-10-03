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Уряд схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки до 2025 року

Дана Стратегія також зорієнтована на досягнення сталого розвитку, рівня життя населення та соціально-політичної стабільності
Кабінет Міністрів схвалив проєкт акту "Про Стратегію економічної безпеки на період до 2025 року", що має на меті визначення стратегічного курсу державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки.
Уряд схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки до 2025 року Фото: Ігор Петрашко /Главком

Як передає кореспондент "Укрінформу", дане рішення було прийнято на засіданні уряду.

"Проєкт акту розроблено з метою визначення стратегічного курсу державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, досягнення основних національних, економічних інтересів та забезпечення економічного суверенітету", - сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За його словами, в результаті виконання стратегії буде впроваджено прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну оцінку стану економічної безпеки.

Також, зазначив міністр, буде підвищено ефективність реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки і політичну відповідальність за її результати.

"У складі стратегії затветджується табло індикаторів економічної безпеки, яким визначено критичні межі та цільові орієнтири за індикаторами основних складових економічної безпеки", - сказав Петрашко.

У контексті досягнення основних національних економічних інтересів реалізація Стратегії зорієнтована на: створення стійкої конкурентоспроможної, соціально відповідальної ринкової економіки та умов для випереджаючого розвитку науково-технічного потенціалу країни.

Дана Стратегія також зорієнтована на досягнення сталого розвитку, рівня життя населення та соціально-політичної стабільності.

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10 03 2021 15:19
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