Уряд схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки до 2025 року

Дана Стратегія також зорієнтована на досягнення сталого розвитку, рівня життя населення та соціально-політичної стабільності

Кабінет Міністрів схвалив проєкт акту "Про Стратегію економічної безпеки на період до 2025 року", що має на меті визначення стратегічного курсу державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки.

Як передає кореспондент "Укрінформу", дане рішення було прийнято на засіданні уряду.

"Проєкт акту розроблено з метою визначення стратегічного курсу державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, досягнення основних національних, економічних інтересів та забезпечення економічного суверенітету", - сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За його словами, в результаті виконання стратегії буде впроваджено прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну оцінку стану економічної безпеки.

Також, зазначив міністр, буде підвищено ефективність реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки і політичну відповідальність за її результати.

"У складі стратегії затветджується табло індикаторів економічної безпеки, яким визначено критичні межі та цільові орієнтири за індикаторами основних складових економічної безпеки", - сказав Петрашко.

У контексті досягнення основних національних економічних інтересів реалізація Стратегії зорієнтована на: створення стійкої конкурентоспроможної, соціально відповідальної ринкової економіки та умов для випереджаючого розвитку науково-технічного потенціалу країни.

Дана Стратегія також зорієнтована на досягнення сталого розвитку, рівня життя населення та соціально-політичної стабільності.

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