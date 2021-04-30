БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабмін встановив норматив відрахування 80% чистого прибутку Приватбанку та 30% - Ощадбанку на виплату дивідендів до держбюджету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд визначив, скільки дивідендів перерахують до бюджету "ПриватБанк" і "Ощадбанк"
Фото: з відкритих джерел
Про це йдеться у розпорядженнях уряду № 390-р та № 391-р від 28 квітня, які опубліковані на Урядовому порталі, повідомляє "Економічна правда".
Зокрема, уряд затвердив річний звіт "ПриватБанку" за 2020 рік.
Також Кабмін затвердив такий розподіл чистого прибутку банку за минулий рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
- 80% чистого прибутку в розмірі 19,4 млрд грн - на виплату дивідендів до державного бюджету;
- 5% чистого прибутку в розмірі 1,22 млрд - до резервного фонду;
- 15% чистого прибутку в розмірі 3,65 млрд грн - на покриття накопичених збитків минулих років.
Крім цього, Кабмін затвердив річний звіт "Ощадбанку" за 2020 рік, а також - наступний розподіл чистого прибутку банку та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
- 30% чистого прибутку в розмірі 832,897 млн грн - на виплату дивідендів до державного бюджету;
- 5% чистого прибутку в розмірі 138,8 млн до резервного фонду;
- 65% чистого прибутку в розмірі 1,8 млрд грн - на покриття накопичених збитків минулих років.
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30 04 2021 15:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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