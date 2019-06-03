Уряд затвердив нові критерії для здійснення перевірок бізнесу

Кабінет міністрів України затвердив нові критерії, якими керуватимуться державні служби, ухвалюючи рішення перевіряти те чи інше підприємство.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 6 березня, повідомляє "Громадське" з посиланням на офіційний сайт.

Зазначається, що нові критерії базуватимуться на ризиковому принципі. Зокрема, більше перевірятимуть кафе та ресторани на виконання ними правил щодо організації спеціальних місць для куріння, виробників сільськогосподарської продукції на дотримання ними вимог щодо використання генетично модифікованих організмів.

Також нові критерії ризику впроваджуватимуться у сферах законодавчого регульованої метрології та безпеки залізничного транспорту.

"Ми маємо розуміти, що проведення державної інспекції в першу чергу необхідне для того, щоб знизити рівень виникнення техногенних, екологічних ризиків, ризиків безпеці життєдіяльності та будь-яких інших ризиків при здійсненні бізнес-діяльності, а не просто для того, щоб щоразу фіксувати одні і ті ж порушення просто як факт", - повідомив заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Максим Нефьодов.

В уряді очікують, що нові правила перевірок бізнесу мають сприяти зменшенню тиску на підприємства, а також зробити перевірки бізнесу більш ефективними.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів на засіданні 6 березня скасував вимогу до бізнесу вести книги відгуків і пропозицій.