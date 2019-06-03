Кабмін скасував книги скарг
"Ми скасовуємо обов'язковість її ведення, яка, за мінімальними підрахунками, коштує бізнесу близько 45 млн гривень на рік, а взагалі-то їх платимо ми з вами як споживачі - з власної кишені. Зрозуміло, що всі ці витрати лягають на кінцевих споживачів", - заявив на засіданні Кабміну, присвяченому дерегуляції, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Про це повідомляє LB.ua.
Книгу скарг замінять більш сучасними методами комунікації, такими як кол-центри і засоби електронного зв'язку.
Також залишається можливість подачі письмових звернень, які мають те саме значення з погляду закону, що й запис у книзі скарг.
Нагадаємо, Мінекономіки раніше визнало, що Книга відгуків і пропозицій перестала бути дієвим інструментом для захисту прав і вводить споживачів в оману.
"Споживачі сподіваються, що їхні записи можуть посприяти відновленню порушених прав, але на практиці це не працює, адже власники бізнесу часто не перевіряють книгу. З ухваленням Закону України "Про звернення громадян" доцільніше направляти індивідуальні електронні або письмові звернення бізнесу, на які компанії зобов'язані відповідати в установлений законодавством термін", - заявили в МЕРТ восени 2018 року.
Ще однією вадою Книги відгуків і пропозицій є незахищеність особистих даних, оскільки в ній потрібно вказувати свої персональні дані (адресу, номер телефону, інше). Оскільки доступ до книги має кожен, персональні дані можуть бути використані несумлінним бізнесом або шахраями.
Додамо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення звернутись до державного регулятора з питань теле- та радіомовлення, а також до Суспільного мовника з вимогою змінити правила національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"