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Кабмін скасував книги скарг

Книгу відгуків і пропозицій визнали застарілим інструментом
Кабінет Міністрів на засіданні в середу скасував вимогу до бізнесу вести книги відгуків і пропозицій.
Кабмін скасував книги скарг Фото: Макс Требухов

"Ми скасовуємо обов'язковість її ведення, яка, за мінімальними підрахунками, коштує бізнесу близько 45 млн гривень на рік, а взагалі-то їх платимо ми з вами як споживачі - з власної кишені. Зрозуміло, що всі ці витрати лягають на кінцевих споживачів", - заявив на засіданні Кабміну, присвяченому дерегуляції, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Про це повідомляє LB.ua.

Книгу скарг замінять більш сучасними методами комунікації, такими як кол-центри і засоби електронного зв'язку.

Також залишається можливість подачі письмових звернень, які мають те саме значення з погляду закону, що й запис у книзі скарг.

Нагадаємо, Мінекономіки раніше визнало, що Книга відгуків і пропозицій перестала бути дієвим інструментом для захисту прав і вводить споживачів в оману.

"Споживачі сподіваються, що їхні записи можуть посприяти відновленню порушених прав, але на практиці це не працює, адже власники бізнесу часто не перевіряють книгу. З ухваленням Закону України "Про звернення громадян" доцільніше направляти індивідуальні електронні або письмові звернення бізнесу, на які компанії зобов'язані відповідати в установлений законодавством термін", - заявили в МЕРТ восени 2018 року.

Ще однією вадою Книги відгуків і пропозицій є незахищеність особистих даних, оскільки в ній потрібно вказувати свої персональні дані (адресу, номер телефону, інше). Оскільки доступ до книги має кожен, персональні дані можуть бути використані несумлінним бізнесом або шахраями.

Додамо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення звернутись до державного регулятора з питань теле- та радіомовлення, а також до Суспільного мовника з вимогою змінити правила національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення".

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06 03 2019 13:16
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