В уряді пропонують змінити правила відбору на "Євробачення"

Кабінет міністрів України ухвалив рішення звернутись до державного регулятора з питань теле- та радіомовлення, а також до Суспільного мовника з вимогою змінити правила національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення".

"Держкомтелерадіо разом із Національним суспільним телебаченням України забезпечити удосконалення правил відбору представника від України для участі у пісенному конкурсі "Євробачення" з урахуванням обставин, які викликали широкий суспільний резонанс під час відбору представника України для участі у пісенному конкурсі у 2019 році", - йдеться у постанові, інформує Hromadske.

Крім цього, Кабмін звернувся до Верховної Ради з проханням якнайшвидше розглянути законопроект про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та тимчасово окупованих територіях України.

За словами віце-прем'єр-міністра України В'ячеслава Кириленка, у разі ухвалення закону та після набуття чинності постанови, в Україні "більше не буде подібних випадків, які мали місце зараз і сколихнули громадськість".

Наразі деталей, як саме в уряді пропонують змінити правила національного відбору на "Євробачення" немає.

Нагадаємо, у Суспільному повідомили, що Україна може відмовитися від участі в "Євробаченні-2019".

Раніше колектив Freedom-jazz girls band, який посів друге місце у фіналі Національного відбору, відмовилися від участі у "Євробаченні-2019" у Тель-Авіві (Ізраїль).

Також, виконавиця KAZKA, яка посіла третє місце під час Національного відбору, відмовилася представляти Україну на "Євробаченні".

Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.

В НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на "Євробаченні" в Ізраїлі.