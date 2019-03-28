Уряд зобов'язав "Нафтогаз" узгоджувати великі угоди своїх дочірніх компаній

Такий порядок затвердження масштабних комерційних угод буде діяти до того часу, як уряд затвердить фінансовий план "Нафтогазу" на 2019 рік

Кабінет міністрів України зобов'язав "Нафтогаз" узгоджувати з ним великі комерційні угоди, які укладають дочірні компанії "Нафтогазу" до того, як уряд затвердить фінансовий план "Нафтогазу".

Відповідні вимоги містяться в опублікованій постанові уряду, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що такий порядок затвердження масштабних комерційних угод буде діяти до того часу, як уряд затвердить фінансовий план "Нафтогазу" на 2019 рік, який досі залишається незатвердженим. Зокрема, відсутність фінансового плану наразі заважає "Нафтогазу" розпочати процес зі встановлення лічильників газу.

Нагадаємо, що п'ять комунальних теплокомуненерго достроково погасили заборгованість перед "Нафтогазом" за спожитий газ, відтак компанія пробачила їм нараховану на цю заборгованість пеню та інші штрафні санкції на загальну суму 162,4 мільйона гривень.