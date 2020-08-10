Усі пожежі в екосистемах на території Луганщини ліквідовано

"Підрозділи ДСНС, включаючи задіяні підрозділи з інших областей, протягом 8-9 жовтня залишаються для чергування на території Луганської області", - зазначено в повідомленні.

Станом на 9:00 четверга, 8 жовтня, всі пожежі в природних екосистемах на території Луганської області було ліквідовано, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Підрозділи ДСНС, включаючи задіяні підрозділи з інших областей, протягом 8-9 жовтня залишаються для чергування на території Луганської області", - зазначено в повідомленні.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Як повідомлялося, на території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж у природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населених пункти.

Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб. Загинули 11 осіб, з яких три людини померли внаслідок отруєння продуктами горіння, одна людина - від отриманих опіків, три людини - внаслідок серцевих нападів. Ще у чотирьох осіб причину загибелі встановлюють. Постраждали 19 осіб (зокрема три співробітники ДСНС).

Інформацію про знищення та пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюють місцеві органи влади.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про черговий підпал