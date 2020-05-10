Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ФОТО
05 10 2020 17:36

На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій

Для безпечного гасіння пожежі, електропідстанція поки залишається знеструмленою
Зараз приборкують вогонь який розповсюджується у напрямку смт Петропавлівка та окрайку села Артема.
На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій Фото: з вільних джерел

На Луганщині через підпал виникла чергова потужна пожежа, детонують боєприпаси.

Джерело: Станично-Луганська районна державна адміністрація у Facebook, повідомляє "Українська правда"

Дослівно: "Раптово" запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 -15 роках після масштабних обстрілів з граду. Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема.

Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують не розірвані боєприпаси".

UPD: Станом на 14 годину адміністрація дала оновлену інформацію: вогнеборці відстояли електропідстанцію, що біля села Артема та магістральний газопровід високого тиску, який проходить вздовж села.

Фото: Українська правда

Фото: Українська правда

Зараз приборкують вогонь який розповсюджується у напрямку смт Петропавлівка та окрайку села Артема.

Для безпечного гасіння пожежі, електропідстанція поки залишається знеструмленою.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про локалізування майже всіх осередків пожежі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.