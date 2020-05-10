На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій
На Луганщині через підпал виникла чергова потужна пожежа, детонують боєприпаси.
Джерело: Станично-Луганська районна державна адміністрація у Facebook, повідомляє "Українська правда"
Дослівно: "Раптово" запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 -15 роках після масштабних обстрілів з граду. Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема.
Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують не розірвані боєприпаси".
UPD: Станом на 14 годину адміністрація дала оновлену інформацію: вогнеборці відстояли електропідстанцію, що біля села Артема та магістральний газопровід високого тиску, який проходить вздовж села.
Фото: Українська правда
Фото: Українська правда
Зараз приборкують вогонь який розповсюджується у напрямку смт Петропавлівка та окрайку села Артема.
Для безпечного гасіння пожежі, електропідстанція поки залишається знеструмленою.
Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про локалізування майже всіх осередків пожежі
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