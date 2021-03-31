УЗ очікує 3,6 мільярда прибутків цьогоріч – затвердили фінплан

Кабінет Міністрів на засіданні 31 березня ухвалив фінансовий план Укрзалізниці, яким зокрема передбачені прибутки компаній у 2021 році на рівні 3,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, Мінінфраструктури, пише "Економічна правда".

Загальні доходи компанії заплановані у розмірі 93 млрд грн, а до держбюджету та цільових фондів передбачається спрямувати 24,7 млрд грн.

Капінвестицій цьогоріч планують обсягом 27 млрд грн: 6,4 млрд грн на капбудівництво, 5,6 млрд грн на придбання основних засобів, 5,7 млрд грн на модернізацію основних засобів, 5,2 млрд грн на капремонт, а 3,4 млрд грн – на оновлення рухомого складу.

"Серед основних проєктів: початок великої електрифікації залізниць. Це ділянки Долинська – Миколаїв та Ізов – Держкордон, закупівля великої партії пасажирських вагонів за кошти виділені з Держбюджету, модернізація локомотивів та ремонт вантажних вагонів", – прокоментував плани УЗ щодо капінвестицій на 2021 рік в.о. голови правління Іван Юрик.

Зокрема, планується придбати близько 80 пасажирських вагонів, оновити близько 23,5 тис. вантажних вагонів, 451 пасажирський вагон, 2 швидкісні електропоїзди Škoda, 318 локомотивів, 76 секцій моторвагонного рухомого складу, 6 дизель-поїздів та 3 рейкові автобуси.

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