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УЗ почала приймати цифровий студентський квиток при посадці у поїзд

Замість пластикового оригіналу можна пред’явити цифровий документ
"Укрзалізниця" почала приймати цифровий студентський квиток із мобільного застосунку "Дія" при посадці у поїзд. Він також дає право на знижку у 50%.
УЗ почала приймати цифровий студентський квиток при посадці у поїзд Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Про це повідомляє прес-служба УЗ, перендає РБК - Україна.

Як зазначили в прес-службі, пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.

Подорожувати зі знижками з Е-студентським можна у:

- загальних і плацкартних вагонах,

- вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,

- усіх вагонах регіональних поїздів,

- поїздах приміського сполучення.

Однак при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії "Регіональний поїзд", для студентів встановлена повна вартість квитка.

Загалом "Укрзалізниця" приймає вже чотири цифрові документи з Дії: ID-картку, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення та студентський квиток.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів у Львівській області з 25 червня. Поїзди курсуватимуть за 12 напрямками.

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07 07 2020 13:20
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