УЗ почала приймати цифровий студентський квиток при посадці у поїзд
Про це повідомляє прес-служба УЗ, перендає РБК - Україна.
Як зазначили в прес-службі, пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.
Подорожувати зі знижками з Е-студентським можна у:
- загальних і плацкартних вагонах,
- вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,
- усіх вагонах регіональних поїздів,
- поїздах приміського сполучення.
Однак при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії "Регіональний поїзд", для студентів встановлена повна вартість квитка.
Загалом "Укрзалізниця" приймає вже чотири цифрові документи з Дії: ID-картку, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення та студентський квиток.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів у Львівській області з 25 червня. Поїзди курсуватимуть за 12 напрямками.
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