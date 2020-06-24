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УЗ відновлює рух приміських поїздів у Львівській області

Запуск рейсів очікується 25 червня
"Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів у Львівській області з 25 червня. Поїзди курсуватимуть за 12 напрямками.
УЗ відновлює рух приміських поїздів у Львівській області Фото: Alex Kava/facebook.com

Про це в Telegram повідомляє прес-служба УЗ, передає РБК - Україна.

Так, завтра червня відновлять курсування поїзда:

  • № 6063 Ходорів-Львів;
  • № 6066 Львів-Ходорів;
  • № 6113 Львів - Мостиська;
  • № 6125 Львів-Шкло;
  • № 6056 Львів-Сокаль;
  • № 6027 Львів-Сянки;
  • № 6025 Львів-Самбір;
  • № 6154 Стрий-Львів;
  • № 6015 Львів - Стрий;
  • № 6155 Львів-Лавочне;
  • № 6031 Золочів-Львів;
  • No 6034 Львів-Золочів.

Інфографіка (t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня. Також від 25 червня буде поновлено приміський рух у Львівській області.

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24 06 2020 13:40
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