CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів у Львівській області з 25 червня. Поїзди курсуватимуть за 12 напрямками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
УЗ відновлює рух приміських поїздів у Львівській області
Запуск рейсів очікується 25 червня
Фото: Alex Kava/facebook.com
Про це в Telegram повідомляє прес-служба УЗ, передає РБК - Україна.
Так, завтра червня відновлять курсування поїзда:
- № 6063 Ходорів-Львів;
- № 6066 Львів-Ходорів;
- № 6113 Львів - Мостиська;
- № 6125 Львів-Шкло;
- № 6056 Львів-Сокаль;
- № 6027 Львів-Сянки;
- № 6025 Львів-Самбір;
- № 6154 Стрий-Львів;
- № 6015 Львів - Стрий;
- № 6155 Львів-Лавочне;
- № 6031 Золочів-Львів;
- No 6034 Львів-Золочів.
Інфографіка (t.me/UkrzalInfo)
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня. Також від 25 червня буде поновлено приміський рух у Львівській області.
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