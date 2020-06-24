УЗ відновлює рух приміських поїздів у Львівській області Запуск рейсів очікується 25 червня

"Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів у Львівській області з 25 червня. Поїзди курсуватимуть за 12 напрямками.

Фото: Alex Kava/facebook.com

Про це в Telegram повідомляє прес-служба УЗ, передає РБК - Україна. Так, завтра червня відновлять курсування поїзда: № 6063 Ходорів-Львів;

№ 6066 Львів-Ходорів;

№ 6113 Львів - Мостиська;

№ 6125 Львів-Шкло;

№ 6056 Львів-Сокаль;

№ 6027 Львів-Сянки;

№ 6025 Львів-Самбір;

№ 6154 Стрий-Львів;

№ 6015 Львів - Стрий;

№ 6155 Львів-Лавочне;

№ 6031 Золочів-Львів;

No 6034 Львів-Золочів. Інфографіка (t.me/UkrzalInfo) Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня. Також від 25 червня буде поновлено приміський рух у Львівській області.

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