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УЗ запустила найдовший маршрут в Україні

Укрзалізниця з 13 грудня запустила найдовший маршрут в Україні, що поєднує Донеччину та Закарпаття.
УЗ запустила найдовший маршрут в Україні Фото:unian.ua
Про це повідомила пресслужба УЗ.
 
Потяг № 5/6 Маріуполь — Рахів сполучає 7 областей України із найдовшим пасажирським залізничним маршрутом завдовжки у 1806 км. 
 
На маршруті передбачені зупинки у Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка розташована у туристичному місті Рахові.
 
Нагадуємо:
 
"Укрзалізниця" починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель, а також - запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту.
 
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13 12 2021 16:10
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