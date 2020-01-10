УЗ заявила, що недоотримала 150 мільйонів компенсації за перевезення пільговиків

Упродовж 8 місяців 2020 року "Укрзалізниця" отримала лише 21% від суми, яка підлягає компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій приміським залізничним транспортом.

Зазначається, що загалом за січень-серпень регіональні філії Укрзалізниці надали послуг з перевезення пасажирів пільгових категорій на суму понад 190 млн грн, а компенсовано лише 40 млн грн, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу УЗ.

"На сьогодні згідно з законодавством України існує 17 категорій громадян, які мають право безкоштовного проїзду в приміському залізничному транспорті. Відповідно до бюджетного кодексу компенсувати витрати за такі перевезення повинні органи місцевої влади.

За 8 місяців ми перевезли понад 11 млн таких пасажирів або 41% від загальної кількості, за які недоотримано компенсацій 150 млн грн. Це кошти, які Укрзалізниця могла б спрямували на ремонт рухомого складу, підвищення рівня комфорту та навіть придбання нових поїздів", - заявив директор Департаменту приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Болдов.

У компанії додали, що антилідерами відшкодування витрат за перевезення приміським транспортом пасажирів пільгових категорій стали Київ, (компенсовано 0% від суми наданих послуг - 19,2 млн грн), Чернівецька область (компенсовано 1,7% від суми наданих послуг - 758 тис. грн), Харківська (9,8% від суми 25,8 млн грн), Львівська (11,2% від суми 17 млн грн) та Тернопільська (12,7% від суми 9,3 млн грн) області.

"Натомість деякі обласні адміністрації, розуміючи соціально-економічну важливість приміських залізничних перевезень для розвитку регіону, намагаються компенсувати витрати залізниці. Серед найбільш сумлінних платників можна відзначити Херсонську (компенсовано 95,3% від суми наданих послуг - 1,3 млн грн), Миколаївську (72,7% від суми наданих послуг - 2,2 млн грн) та Волинську (65% від суми наданих послуг 0 2,2 млн грн) області", - йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця вкотре наголошує, що часто в бюджетах районних рад і адміністрацій, а також міських рад та об’єднаних територіальних громад закладаються суми компенсацій, що не відповідають реальним витратам за надання цієї послуги. Таким чином місцеві влади позбавляють своїх мешканців можливості користуватися таким комфортним та безпечним видом транспорту, як приміські залізничні перевезення.

Тож залізничники звертаються до органів державної влади та місцевого самоврядування з проханням при формуванні бюджетів на 2021 рік уважно поставитися до планування коштів, що призначені для відшкодування за перевезення пасажирів пільгових категорій. Також Укрзалізниця готова до діалогу з місцевими адміністраціями щодо часткової компенсації витрат компанії за пільгові перевезення за рахунок зменшення податку за користування землею", - йдеться у заяві УЗ.

До теми:У серпні "Укрзалізниця" здійснила майже 288 тисяч перевізок порожніх вагонів.