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Узбекистан підтвердив, що президент Туркменістану живий

Туркменський лідер у середу зателефонував президенту Узбекистану
Узбекистан підтвердив неправдивість чуток про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова.
Узбекистан підтвердив, що президент Туркменістану живий Фото: http://turkmenistan.gov.tm

На сайті президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва повідомляється, що він сьогодні говорив по телефону з Бердимухамедовим, повідомляє LB.ua.

Туркменський лідер привітав колегу з днем народження (Мірзійоєву виповнилося 62 роки) і обговорив з ним двосторонні відносини між країнами.

Нагадаємо, першоджерелом повідомлень про смерть президента Бердимухамедова був YouTube канал "Вільний Туркменістан". Наступного дня після цього про смерть президента в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва" повідомив директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубаєв. Він послався на деякі джерела у бізнес-середовищі.

Пізніше і Рубаєв, і автор "Вільного Туркменістану" попросили вибачення за неправдиву інформацію, нарікаючи на те, що дані джерел змінилися.

Приводом для поширення чуток про смерть президента стало те, що глава Туркменістану з 5 липня лише один раз з'явився на публіці. Відсутність Бердимухамедова може бути пов'язана з важким станом його матері, яка перебуває на лікуванні у Німеччині.

Гурбангули Бердимухамедов прийшов до влади після смерті свого попередника Сапармурата Ніязова у грудні 2006 року. Відтоді у країні встановилася жорстка диктатура і культ особистості Бердимухамедова, якому присвоєно титул Аркадаг - Покровитель усіх туркмен.

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