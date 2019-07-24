Узбекистан підтвердив, що президент Туркменістану живий
На сайті президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва повідомляється, що він сьогодні говорив по телефону з Бердимухамедовим, повідомляє LB.ua.
Туркменський лідер привітав колегу з днем народження (Мірзійоєву виповнилося 62 роки) і обговорив з ним двосторонні відносини між країнами.
Нагадаємо, першоджерелом повідомлень про смерть президента Бердимухамедова був YouTube канал "Вільний Туркменістан". Наступного дня після цього про смерть президента в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва" повідомив директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубаєв. Він послався на деякі джерела у бізнес-середовищі.
Пізніше і Рубаєв, і автор "Вільного Туркменістану" попросили вибачення за неправдиву інформацію, нарікаючи на те, що дані джерел змінилися.
Приводом для поширення чуток про смерть президента стало те, що глава Туркменістану з 5 липня лише один раз з'явився на публіці. Відсутність Бердимухамедова може бути пов'язана з важким станом його матері, яка перебуває на лікуванні у Німеччині.
Гурбангули Бердимухамедов прийшов до влади після смерті свого попередника Сапармурата Ніязова у грудні 2006 року. Відтоді у країні встановилася жорстка диктатура і культ особистості Бердимухамедова, якому присвоєно титул Аркадаг - Покровитель усіх туркмен.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн