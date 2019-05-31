В Адміністрації президента відхрестилися від заяв партнера Зеленського

В Адміністрації президента Володимира Зеленського кажуть, що не поділяють думки співвласника студії "Квартал 95" Бориса Шефіра, яку напередодні висловив в інтерв'ю "Детектор Медіа".

"Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації президента", – йдеться у відповіді прес-служби АП на запит BBC News Україна.

Шефір не є посадовцем Адміністрації президента чи членом партії "Слуга народу", – так само як не є ані штатним, ані позаштатним радником президента, наголосили в АП.

"З часу вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з главою держави", - уточнили АП.

Нагадаємо, співвласник "Кварталу 95" Борис Шефір, співавтор передвиборної програми президента України Володимира Зеленського, вважає, що попередня влада була зацікавлена ​​у війні, з президентом РФ можна домовитися, квоти треба міняти, а закон про мову скасувати.

У Верховній Раді та уряді відреагували на слова співвласника "Кварталу 95" Бориса Шефіра про необхідність скасування закону про статус української мови.