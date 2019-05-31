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В Адміністрації президента відхрестилися від заяв партнера Зеленського

"Він висловив виключно власну думку"
В Адміністрації президента Володимира Зеленського кажуть, що не поділяють думки співвласника студії "Квартал 95" Бориса Шефіра, яку напередодні висловив в інтерв'ю "Детектор Медіа".
В Адміністрації президента відхрестилися від заяв партнера Зеленського Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko, AFP

"Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації президента", –  йдеться у відповіді прес-служби АП на запит BBC News Україна.

Шефір не є посадовцем Адміністрації президента чи членом партії "Слуга народу", – так само як не є ані штатним, ані позаштатним радником президента, наголосили в АП.

"З часу вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з главою держави", - уточнили АП.

Нагадаємо, співвласник "Кварталу 95" Борис Шефір, співавтор передвиборної програми президента України Володимира Зеленського, вважає, що попередня влада була зацікавлена ​​у війні, з президентом РФ можна домовитися, квоти треба міняти, а закон про мову скасувати.

У Верховній Раді та уряді відреагували на слова співвласника "Кварталу 95" Бориса Шефіра про необхідність скасування закону про статус української мови.

Зазначимо, брати Шефіри - земляки, давні друзі та бізнес-партнери Зеленського до його обрання на посаду президента.

Сергій Шефір як автор працював з майбутнім главою держави ще з часів КВК, пізніше став співзасновником студії "Квартал 95".

Разом з рідним братом Борисом писав сценарії для "кварталівських" проектів і продюсував їх.

Шефір - один з найближчих до президента членів "Зе! Команди", один з лідерів виборчого штабу і один з небагатьох, чию причетність до кампанії Зеленського не приховували від суспільства.

Журналісти Bihus.info, аналізуючи листування соратників Зеленського, зробили висновки, що брати Шефіри очолювали одну з груп впливу - "кварталівських". Сергій, ймовірно, вирішував в штабі фінансові питання.

Додамо, Сергія Шефіра називали одним з найбільш ймовірних кандидатів на пост глави АП. Він отримав посаду першого помічника президента.

 

 

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31 05 2019 13:29
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