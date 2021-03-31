В Афганістані вбили трьох жінок-медиків, які проводили вакцинацію

У Талібані заперечують свою причетність до цих нападів

Невідомі нападники застрелили трьох жінок, які проводили вакцинацію від поліомієліту в місті Джалалабад на сході Афганістану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Наразі не зрозуміло, хто саме відповідальний за цей напад. Центральна афганська влада підтвердила інформацію про загиблих.

Як повідомлялося, відколи торік розпочалися мирні переговори між Талабаном та офіційним афганським урядом, в різних містах Афганістану мали місце численні теракти та вбивства, жертвами яких стали десятки загиблих цивільних.

Так, наприклад, у тому самому Джалалабаді минулого місяця бойовики з "Ісламської держави" вбили трьох журналісток.

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