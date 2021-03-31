НОВИНИНевідомі нападники застрелили трьох жінок, які проводили вакцинацію від поліомієліту в місті Джалалабад на сході Афганістану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані вбили трьох жінок-медиків, які проводили вакцинацію
У Талібані заперечують свою причетність до цих нападів
Фото: aa.com.tr
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Наразі не зрозуміло, хто саме відповідальний за цей напад. Центральна афганська влада підтвердила інформацію про загиблих.
Як повідомлялося, відколи торік розпочалися мирні переговори між Талабаном та офіційним афганським урядом, в різних містах Афганістану мали місце численні теракти та вбивства, жертвами яких стали десятки загиблих цивільних.
Так, наприклад, у тому самому Джалалабаді минулого місяця бойовики з "Ісламської держави" вбили трьох журналісток.
Читайте також: Британія і ЄС готові укласти угоду з вакцин від COVID
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 03 2021 10:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles