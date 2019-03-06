Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Алжирі скасували президентські вибори: немає кандидатів

Підставою для скасування виборів стало те, що двом кандидатам, які подали документи для участі у виборах, відмовили у реєстрації
Конституційна рада Алжиру скасувала президентські вибори, які мали відбутися 4 липня.
В Алжирі скасували президентські вибори: немає кандидатів Фото:AFP

Підставою для скасування виборів стало те, що двом кандидатам, які подали документи для участі у виборах, відмовили у реєстрації. Водночас у Конституційній раді, яка відповідає за проведення виборів в Алжирі, не уточнили причин відмови у реєстрації кандидатів, повідомляє DW.

Reuters зазначає, що підставою для відмови стало те, що вони не змогли пред’явити 60 тисяч підписів виборців, необхідних для реєстрації

Конституційна рада закликала тимчасового виконувача обов’язків президента Абделькадера Бенсалеха призначити нову дату виборів.

Нагадаємо, що чинний президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка повідомив Конституційній раді країни, що він негайно складає з себе повноваження президента.

В Алжирі декілька тижнів не вщухали протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року. 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 06 2019 09:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.