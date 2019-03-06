В Алжирі скасували президентські вибори: немає кандидатів

Підставою для скасування виборів стало те, що двом кандидатам, які подали документи для участі у виборах, відмовили у реєстрації

Конституційна рада Алжиру скасувала президентські вибори, які мали відбутися 4 липня.

Підставою для скасування виборів стало те, що двом кандидатам, які подали документи для участі у виборах, відмовили у реєстрації. Водночас у Конституційній раді, яка відповідає за проведення виборів в Алжирі, не уточнили причин відмови у реєстрації кандидатів, повідомляє DW.

Reuters зазначає, що підставою для відмови стало те, що вони не змогли пред’явити 60 тисяч підписів виборців, необхідних для реєстрації

Конституційна рада закликала тимчасового виконувача обов’язків президента Абделькадера Бенсалеха призначити нову дату виборів.

Нагадаємо, що чинний президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка повідомив Конституційній раді країни, що він негайно складає з себе повноваження президента.

В Алжирі декілька тижнів не вщухали протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року.