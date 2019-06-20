В АП запропонували допомогу експрацівникам каналу ZIK
Зустріч підтвердили відповідальна за департамент інформаційної політики АП Ірина Побєдоносцева та заступник голови АП Кирило Тимошенко, повідомляє "Детектор медіа".
Згідно з повідомленням, вели переговори близько 15 осіб, які пішли з телеканалу, зокрема "його керівництво майже в повному складі, усі "топи" – і журналістські, менеджерські та редакторські".
"Ми обговорювали ситуацію, що склалася; скільки людей у них пішло; які в них далі плани; чим може допомогти їм адміністрація. Ми розповіли, що ми працюємо на законодавчому рівні для того, щоб такі ситуації не відбувалися", – розповів Тимошенко.
Крім того, як зазначає видання, Побєдоносцева пояснила зустріч тим, що сторони вирішували, "яким чином потенціал від журналістів може бути використаний надалі в розбудові медіа".
Після зміни власника з ZIK пішли гендиректор медіахолдингу Ігор Туркевич, керівниця департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес, автор і ведучий Вахтанг Кіпіані, журналісти Сергій Рахманін і Тетяна Даниленко.
Нагадаємо, що журналісти почали йти з телеканалу ZIK, власником якого став депутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука.
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