В Аргентині легалізували аборти до 14 тижня вагітності
У Латинській Америці ця процедура наразі дозволена лише в Уругваї, Кубі та Гаяні, повідомляє "Громадське".
Урядовий законопроєкт підтримали 38 сенаторів, 29 висловилися проти й один утримався. Під час голосування біля будівлі парламенту перебували великі натовпи активістів, частина яких виступала за легалізацію, а частина - проти. За законом країни, закон набуває чинності після ухвалення Сенатом.
Виконавча директорка аргентинського відділу правозахисної організації Amnesty International Марієла Бельскі заявила CNN, що новий закон відкриває нову еру для прав жінок у країні. Вона наголосила, що легалізація закріпить законом те, що і так щодня відбувається в країні.
Аргентина є однією з найбільш впливових країн у Латинській Америці, тому легалізація абортів у цій країні може дати поштовх до узаконення цією процедури й в інших державах регіону.
Про це заявила і представниця правозахисної організації Human Rights Watch Тамара Тарацюк Бронер. Вона зазначила, що ухвалення цього закону "надішле дуже сильний сигнал регіону про те, що можна рухатися вперед із легалізацією абортів - навіть в католицькій країні, як Аргентина".
Водночас католицька церква виступила проти такого закону. Там закликали сенаторів голосувати проти легалізації абортів. Папа Римський, який є аргентинцем, перед голосуванням написав: "Син Божий народився вигнанцем, щоб сказати нам, що кожен вигнанець - дитя Боже".
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