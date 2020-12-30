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В Аргентині легалізували аборти до 14 тижня вагітності

Це четверта країна Латинської Америки, де дозволять цю процедуру
Верхня палата аргентинського парламенту (Сенат) підтримала законопроєкт про легалізацію абортів до 14 тижня вагітності.
В Аргентині легалізували аборти до 14 тижня вагітності Фото: Comments.ua

У Латинській Америці ця процедура наразі дозволена лише в Уругваї, Кубі та Гаяні, повідомляє "Громадське".

Урядовий законопроєкт підтримали 38 сенаторів, 29 висловилися проти й один утримався. Під час голосування біля будівлі парламенту перебували великі натовпи активістів, частина яких виступала за легалізацію, а частина -  проти. За законом країни, закон набуває чинності після ухвалення Сенатом.

Виконавча директорка аргентинського відділу правозахисної організації Amnesty International Марієла Бельскі заявила CNN, що новий закон відкриває нову еру для прав жінок у країні. Вона наголосила, що легалізація закріпить законом те, що і так щодня відбувається в країні.

Аргентина є однією з найбільш впливових країн у Латинській Америці, тому легалізація абортів у цій країні може дати поштовх до узаконення цією процедури й в інших державах регіону. 

Про це заявила і представниця правозахисної організації Human Rights Watch Тамара Тарацюк Бронер. Вона зазначила, що ухвалення цього закону "надішле дуже сильний сигнал регіону про те, що можна рухатися вперед із легалізацією абортів - навіть в католицькій країні, як Аргентина".

Водночас католицька церква виступила проти такого закону. Там закликали сенаторів голосувати проти легалізації абортів. Папа Римський, який є аргентинцем, перед голосуванням написав: "Син Божий народився вигнанцем, щоб сказати нам, що кожен вигнанець - дитя Боже". 

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30 12 2020 11:51
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