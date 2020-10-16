У Фінляндії пропонують пом’якшити законодавство про аборти

За громадянською ініціативою, що вимагає змінити закон про аборти, стоять Союз захисту прав жінок, Асоціація гінекологів Фінляндії, Союз акушерок і союз народонаселення

У Фінляндії майже 50 тисяч людей підтримали ініціативу, яка закликає пом’якшити законодавство про аборти

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Ініціатива OmaTahto2020 пропонує змінити старий закон про аборти, що має вже п'ятдесят років.

Фінське законодавство про аборти є найбільш жорстким серед Скандинавських країн і воно також є одним з найбільш суворих у Європі.

Згідно з нинішнім законом, перед перериванням вагітності жінка повинна отримати два окремих лікарських висновки про необхідність цього заходу. Крім причин, пов'язаних зі здоров'ям, для аборту досить соціальних причин, наприклад, невідповідної життєвої ситуації.

Як експерти, так і громадські активісти вважають, що це марна трата ресурсів установ охорони здоров’я і порушення прав жінок на самовизначення.

За громадянською ініціативою, що вимагає змінити закон про аборти, стоять Союз захисту прав жінок, Асоціація гінекологів Фінляндії, Союз акушерок і союз народонаселення.

Ініціативу Omatahto2020 вже підписали понад 47 800 осіб. Вона буде передана на розгляд парламенту, якщо під нею підпишуться 50 тисяч людей.

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