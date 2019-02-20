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В Австралії на номерних знаках автомобілів з'являться емодзі

Вартість послуги - 475 австралійських доларів (приблизно 9,2 тис. гривень)
В австралійському штаті Квінсленд дозволили додавати емодзі на реєстраційний номер автомобіля.
В Австралії на номерних знаках автомобілів з Фото: PPQ

З першого березня, згідно з повідомленнями компанії Personalised Plates Queensland (PPQ), яка виготовляє номера, на дорогах вже почнуть з'являтися машини з "оновленими" номерами.

Вартість послуги - 475 австралійських доларів (приблизно 9,2 тис. гривень). Всього буде доступно п'ять видів емодзі - обов'язковою умовою є те, щоб смайлик обов'язково був щасливим.

При цьому, емодзі не використовуватимуться для ідентифікації автомобіля - для цього там будуть присутні стандартні 5 знаків - три літери і дві цифри, розташовані в будь-якому порядку.

"Протягом вже тривалого часу ви можете підтримати свою улюблену футбольну команду або місто їх символом на своєму номерному знаку. Емодзі - це те ж саме", - коментує нововведення прес-секретар Королівського клубу автомобілістів Квінсленда Ребекка Майкл.

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20 02 2019 16:38
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