В Австралії на номерних знаках автомобілів з'являться емодзі
З першого березня, згідно з повідомленнями компанії Personalised Plates Queensland (PPQ), яка виготовляє номера, на дорогах вже почнуть з'являтися машини з "оновленими" номерами.
Вартість послуги - 475 австралійських доларів (приблизно 9,2 тис. гривень). Всього буде доступно п'ять видів емодзі - обов'язковою умовою є те, щоб смайлик обов'язково був щасливим.
При цьому, емодзі не використовуватимуться для ідентифікації автомобіля - для цього там будуть присутні стандартні 5 знаків - три літери і дві цифри, розташовані в будь-якому порядку.
"Протягом вже тривалого часу ви можете підтримати свою улюблену футбольну команду або місто їх символом на своєму номерному знаку. Емодзі - це те ж саме", - коментує нововведення прес-секретар Королівського клубу автомобілістів Квінсленда Ребекка Майкл.
Нагадаємо, Спеціальна система безпеки автомобіля Tesla почне грати "Токката і фуга ре мінор" Йоганна Себастьяна Баха при спробі пограбування авто.
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