Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників музикою Баха

"Режим Tesla Sentry Mode гратиме твір Баха "Токката і фуга ре мінор" під час пограбування", - написав він.

"А іноді ця композиція Баха лунатиме в метал-обробці", - повідомив засновник компанії Tesla Ілон Маск у Twitter.

Найближчим часом Tesla має випустити нову систему безпеки "Sentry Mode" для всіх машин, у яких є вбудований автопілот.

