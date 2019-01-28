Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників музикою Баха

Tesla має випустити нову систему безпеки "Sentry Mode" для всіх машин, у яких є вбудований автопілот

Спеціальна система безпеки автомобіля Tesla почне грати "Токката і фуга ре мінор" Йоганна Себастьяна Баха при спробі пограбування авто.

"Режим Tesla Sentry Mode гратиме твір Баха "Токката і фуга ре мінор" під час пограбування", - написав він.

"А іноді ця композиція Баха лунатиме в метал-обробці", - повідомив засновник компанії Tesla Ілон Маск у Twitter.

Найближчим часом Tesla має випустити нову систему безпеки "Sentry Mode" для всіх машин, у яких є вбудований автопілот.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E — Elon Musk (@elonmusk) 27 січня 2019 р.

Це стосується Tesla Model S, Model X та Model 3. Ідея оновлення полягає в тому, аби повідомляти власника машини, якщо щось стається з його автомобілем.