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Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників музикою Баха

Tesla має випустити нову систему безпеки "Sentry Mode" для всіх машин, у яких є вбудований автопілот
Спеціальна система безпеки автомобіля Tesla почне грати "Токката і фуга ре мінор" Йоганна Себастьяна Баха при спробі пограбування авто.
Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників музикою Баха Фото: teslarati.com

"Режим Tesla Sentry Mode гратиме твір Баха "Токката і фуга ре мінор" під час пограбування", - написав він.

"А іноді ця композиція Баха лунатиме в метал-обробці", - повідомив засновник компанії Tesla Ілон Маск  у Twitter.

Найближчим часом Tesla має випустити нову систему безпеки "Sentry Mode" для всіх машин, у яких є вбудований автопілот.

Це стосується Tesla Model S, Model X та Model 3. Ідея оновлення полягає в тому, аби повідомляти власника машини, якщо щось стається з його автомобілем.

Раніше Маск презентував унікальний швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом. За його словами, тут зможе використовуватися будь-який автономний електромобіль, а не тільки Tesla.

 
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28 01 2019 11:37
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