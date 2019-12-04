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В Австралії відкрили кладовище загиблих у "Грі престолів"

Інсталяцію назвали "Могила престолів"
Австралійська телекомпанія Foxtel, яка транслює серіал "Гра престолів", напередодні прем'єри останнього сезону відкрила в парку Сіднея кладовище загиблих у серіалі героїв.
В Австралії відкрили кладовище загиблих у "Грі престолів" Фото:Twitter

Могили належать Ходору, який тримав двері, рятуючи Брана Старка; Рамсі Болтону, якого з'їли його ж собаки; Джофрі Баратеону, якого отруїла бабця його другої дружини Марджері; чоловіку "Матері драконів" Хала Дрого, пораненого у двобої й задушеного Дейнеріс Таргаріен, тощо. Про це повідомляє "Громадське".


Фото:Twitter

Також є сімейні склепи.


Фото:Twitter


Фото:Twitter


Фото:Twitter

Інсталяцію назвали "Могила престолів" за аналогією назви серіалу "Гра престолів".

Відвідати кладовище можна з 12 до 14 квітня.

Нагадаємо, що фанати серіалу "Гра престолів" знайшли всі шість залізних тронів, які по всьому світу заховав телеканал HBO для спеціального квесту.
 

 
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12 04 2019 16:16
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