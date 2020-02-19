ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИБезпілотник на сонячних батареях PHASA-35 британської компанії BAE Systems здійснив свій перший успішний політ в Австралії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії випробували 35-метровий дрон на сонячних батареях
“35-метровий безпілотник, на сонячних панелях, PHASA-35 успішно завершив свій перший політ”
Про це повідомляється у пресрелізі компанії, передає УКРІНФОРМ.
“35-метровий безпілотник, на сонячних панелях, PHASA-35 успішно завершив свій перший політ”, - йдеться у пресрелізі.
Як повідомили у компанії, від розробки дизайну електролітака до його тестового польоту у штаті Південної Австралії минуло 20 місяців.
Зазначається, що сам літак отримає електроенергію вдень від сонця, а вночі від електробатарей. В компанії заявляють, що безпілотник зможе до одного року літати у стратосфері без посадки на землю.
Як наголосили в BAE Systems, цього року заплановані подальші тести, а перші польоти з клієнтами можуть початися за 12 місяців після завершення тестової програми.
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