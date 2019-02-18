В "Азові" прокоментували заяви про співпрацю з екстремістами США
У "Нацкорпусі" заявили, що публікація Bellingcat - "набір страшилок, кліше і стереотипів". За словами спікера НК Романа Чернишова, журналісти намагаються "очорнити азовський рух", змішуючи в публікації полк "Азов" і партію "Нацкорпус". "Так, лідер один - Андрій Білецький, але полк і партія не пов'язані між собою", - стверджують у "Нацкорпусі", повідомляє "Українська правда".
У публікації Bellingcat розповідається, що журналісти спілкувалися з міжнародним секретарем "Нацкорпусу" Оленою Семенякою. Вона підтвердила участь громадянина Норвегії і націонал соціалістичного революціонера Йоахіма Фурхольма в мітингу під Радою, де вимагали спрощення легалізації іноземних добровольців. Вона сказала, що йому пропонували вступити в ряди "Азову", але потім відмовилися від цього через "невизначеність його правового статусу".
У "Нацкорпусі" відповіли, що Семеняка дійсно очолює міжнародний відділ - вона бере участь в конференціях від імені "Нацкорпусу" і просуває ідеї партії - зокрема ідею Інтермаріуму (концепція Балто-Чорноморського союзу з ядром у вигляді України та Польщі). Але ця ідея "взагалі ніякого відношення ні до США, ні до американців не має", - заявляють в "Нацкорпусі", стверджуючи про відсутність контактів з екстремістами.
Нагадаємо, що 1 лютого окремий загін спеціального призначення "Азов" повернувся на передову у зоні Операції об’єднаних сил.
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