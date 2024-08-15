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У Бєлгородській області ввели надзвичайну ситуацію федерального рівня

15 серпня 2024, 16:32
У Бєлгородській області ввели надзвичайну ситуацію федерального рівня
Це вже друга область рф, де вводять НС.

Слідом за Курською у Бєлгородській області також запровадили режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на главу регіону В'ячеслава Гладкова.

Він додав, що це рішення було ухвалено на засіданні урядової комісії під керівництвом голови МНС рф Олександра Куренкова, який назвав обстановку в регіоні складною і напруженою.

Лише вчора, 14 серпня, у Бєлгородській області рф оголосили режим НС регіонального рівня з подальшим зверненням до урядової комісії з проханням оголосити НС федерального рівня.

А в неділю, 11 серпня, на Курщині ввели контртерористичний режим.Проте це спроба кремля применшити масштаб нападу ЗСУ. Тоді режим КТО був введений у трьох областях рф.

 

Росіянадзвичайний станвійна в УкраїніБєлгород

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