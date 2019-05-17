В БПП кажуть, що Зеленський може розпустити Раду, незважаючи на розпад коаліції

Депутат Верховної Ради Ірина Луценко з БПП не відкидає можливості дострокових виборів до парламенту, незважаючи на сьогоднішнє оголошення про розвал коаліції.

"Народний фронт" мав повне право вийти з цієї коаліції. Що це означає? Це означає 30-денний відлік до створення нової коаліції. Чи означає, що президент Зеленський може розпустити парламент? Так, означає. Чи готова фракція "Блок Петра Порошенка" до термінових або дострокових виборів? Так, готова. У нас працюють штаби, які працювали на виборах, у нас працюють мажоритарники, працює партія", - сказала Луценко в кулуарах парламенту, інформує LB.ua.

Депутатка зазначила, що найближчим часом президент Петро Порошенко має намір оголосити ребрендинг партії.

Вона наголосила, що фракція братиме участь у переговорах про формування нової коаліції в Раді.

"Якщо цей курс, який буде запропонований депутатами, буде повністю збігатися з курсом "Блоку Петра Порошенка", то все можливо", - додала Луценко.

Нагадаємо, що коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів.

Однак офіційно про розпад коаліції не оголошували до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".

У команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради у наступні 6 місяців.