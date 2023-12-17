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В Чилі другий за 15 місяців референдум щодо зміни Конституції

17 грудня 2023, 18:10
В Чилі другий за 15 місяців референдум щодо зміни Конституції
Фото: peopleandcountries.com
Сьогодні в Чилі голосують на референдумі, чи приймати нову Конституцію на заміну попередньої - Августо Піночета.

Про це повідомляє британське BBC.

Чилійці хочуть змінити Конституцію ще з 2019 року.

Протестувальники ще з 2019 року вимагають радикальних соціальних і політичних змін в країні.

Колишній консервативний президент Себастьян Піньєра погодився розпочати процес заміни Конституції від 1980 року, але рік тому 62% виборців відхилили проєкт нової Конституції. Для багатьох вона була занадто радикальною.

У відповідь була створена нова конституційна рада для написання нового драфту Конституції.

Президент Чилі Габрієль Борич уже публічно заявив, що якщо цей проєкт Конституції також буде відхилений, він не наполягатиме на новому.

Нагадаємо, що в 2022 році чилійці на референдумі відхилили конституцію часів Піночета.

Тоді за даними підрахунку понад 97% голосів, на референдумі 25 жовтня переважна більшість (78%) чилійців підтримали перегляд конституції, написаної за часів диктатури Августо Піночета. Голосування скликали на тлі протестів проти майнової нерівності, які тривають уже рік.

 
ЧиліреферендумКонституція

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