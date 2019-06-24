В делегації України назвали країни, які виступають за повернення Росії в ПАРЄ

Але все ще є "кілька варіантів протидії російському реваншу"

Член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець перерахував країни, що виступають за повернення делегації Росії в сесійний зал з відновленням прав голосу та участі в органах асамблеї.

За словами депутата, зараз проходить засідання регламентного комітету ПАРЄ.

"Чітко видно як делегації поділилися на тих, хто за повернення Росії і тих, хто проти. За Росію: Франція, Німеччина, Італія, Ісландія, Сан-Марино, Туреччина, Нідерланди, Швейцарія, Норвегія, Монако. Проти Росії: Україна, Великобританія , Польща, Грузія, Литва", - написав Ємець на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ситуація змінилася після рішення Комітету міністрів Ради Європи.

"Звичайно, це далеко не вся асамблея, але просто неозброєним оком видно як змінилася ситуація після рішення Комітету міністрів Ради Європи. Ті з делегатів, які раніше акуратно виступали проти Росії в ПАРЄ, тепер змушені підтримувати рішення своїх урядів", - додав він.

Однак член української делегації запевнив, що є "кілька варіантів протидії російському реваншу".

За словами Ємця, делегація подала близько 200 поправок.

"Будемо боротися за кожну. Якщо пройде хоч одна з тих, які змінюють певні пункти регламенту, то зможемо нівелювати всю резолюцію", - написав Ємець.

Нагадаємо, що 3 червня регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, через яку буде складніше застосовувати санкції, зокрема, проти Росії.

Сьогодні ПАРЄ відмовилася від термінових дебатів щодо катастрофи рейса MH17.

Раніше, МЗС Франції назвало умови повернення РФ до ПАРЄ: про Україну ані слова.

Активісти закликають долучитися до акції #SaveCouncilEurope twitter storm з метою застереження членів Парламентської асамблеї Ради Європи не допустити безумовного повернення російської делегації та позбавити ПАРЄ повноважень накладати санкції на агресора.

Додамо, українська делегації в ПАРЄ докладає всіх зусиль, щоб не допустити повернення Росії, але результат сьогоднішнього голосування складно передбачити.