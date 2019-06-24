Ар'єв: Ми готові до бою в ПАРЄ, але результат непередбачуваний

Українська делегації в ПАРЄ докладає всіх зусиль, щоб не допустити повернення Росії, але результат сьогоднішнього голосування складно передбачити

Він зазначив, що події у ПАРЄ відбуваються у непростий для України час, коли парламент вже розпущений, а нові вибори ще не відбулися.

"Різниця між 2014 роком і нинішнім моментом полягає в тому, кому ми протистоїмо. Тоді це була Москва і група проросійських парламентарів. Тепер це Москва, група проросійських парламентарів, суттєво збільшена за рахунок росту популярності в ЄС популістів і радикалів, а також керівництво Ради Європи, Німеччина і Франція. Антанта-2019", - написав Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook, інформує "Європейська правда".

За його словами, в такий час до всіх перехідних депутатів традиційно менше дослухаються, чекаючи нового складу.

"Тому результат непередбачуваний, попри всю нашу готовність дати серйозний бій. Будемо робити все можливе в цих умовах", - додав Ар’єв.

Нагадаємо, на пленарній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі 24 червня ,будуть голосувати за резолюцію, яка не тільки відкриє шлях до одностороннього повернення російської делегації до ПАРЄ, а і дозволить деяким російським депутатам обійти санкції ЄС.

Додамо, активісти закликають долучитися до акції #SaveCouncilEurope twitter storm з метою застереження членів Парламентської асамблеї Ради Європи не допустити безумовного повернення російської делегації та позбавити ПАРЄ повноважень накладати санкції на агресора.

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