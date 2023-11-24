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В день тиші МЗС евакуювало ще кількох українців

24 листопада 2023, 21:15
В день тиші МЗС евакуювало ще кількох українців
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Сьогодні вдалося евакуювати 8 українців, ще 26 громадян доправлено чартерним рейсом з Єгипту до Молдови.

Про це розказав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, пише Укрінформ

Протягом першого етапу евакуації Україна змогла вивести з Сектора Гази 259 людей.

"Наші дипломати надали їм сприяння в переїзді в Україну. Загалом за перший етап евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 осіб. Ми вдячні Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за їхню підтримку", - заявив Ніколенко.

За його словами, зусилля МЗС України щодо допомоги громадянам у Секторі Гази перебувають на особливому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Днями ми писали, що вперше з початку війни Ізраїль і Хамас домовились про тишу в обмін на 50 заручників.

Також стало відомо, що Хамас може звільнити ізраїльських громадян та осіб з подвійним громадянством.

 

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