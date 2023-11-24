В день тиші МЗС евакуювало ще кількох українців
Про це розказав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, пише Укрінформ.
Протягом першого етапу евакуації Україна змогла вивести з Сектора Гази 259 людей.
"Наші дипломати надали їм сприяння в переїзді в Україну. Загалом за перший етап евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 осіб. Ми вдячні Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за їхню підтримку", - заявив Ніколенко.
За його словами, зусилля МЗС України щодо допомоги громадянам у Секторі Гази перебувають на особливому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Днями ми писали, що вперше з початку війни Ізраїль і Хамас домовились про тишу в обмін на 50 заручників.
Також стало відомо, що Хамас може звільнити ізраїльських громадян та осіб з подвійним громадянством.