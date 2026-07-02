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В Естонії росіян і білорусів хочуть обмежити в купівлі нерухомості

02 липня 2026, 17:05
В Естонії росіян і білорусів хочуть обмежити в купівлі нерухомості
Фото: Scanpix / Postimees
Уряд схвалив законопроєкт.
Естонський уряд схвалив законопроєкт, який заборонить громадянам росії та білорусі, за деякими винятками, купувати в країні нерухомість.
 
Про це пише ERR.
 
Метою законопроєкту є зниження ризиків використання нерухомості в Естонії для розвідувальної діяльності, підготовки диверсій та інших загроз національній безпеці.
 
Це вже не перша спроба обмежити придбання нерухомості громадянами росії та білорусі. Чинний законопроєкт надає уряду право визначати держави, громадяни та компанії яких можуть становити загрозу безпеці або громадському порядку під час купівлі нерухомості. На першому етапі до цього списку планується включити росію та білорусь. Заборона поширюватиметься на громадян цих країн, які не мають в Естонії статусу довгострокового резидента або права на постійне проживання. Обмеження також торкнуться компаній, зареєстрованих у рф та білорусі, а також будь-яких юридичних осіб незалежно від країни реєстрації, якщо їхнім кінцевим бенефіціаром є особа, на яку поширюється дія закону.
 
"Важливо зважати не лише на місце реєстрації фірми, а й на те, хто фактично її контролює та в чиїх інтересах придбавається нерухомість", – зазначив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.
 
Обмеження діятимуть на всій території Естонії та поширюватимуться на земельні ділянки, квартири, право на забудову й придбання часток в об’єктах нерухомості.
 
Після схвалення урядом цей законопроєкт тепер має розглянути президент. Якщо він його ухвалить, нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

 

Естоніявійна в Україніросія окупанти

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