В Голлівуді закінчився п'ятимісячний страйк сценаристів
Про це повідомляє ВВС.
У Гільдії письменників США заявили, що лідери профспілок одноголосно проголосували за припинення страйку.
Далі 11 500 членів Гільдії мають проголосувати про схвалення трирічної угоди, яка передбачає підвищення зарплати і захист у зв’язку із використанням штучного інтелекту в кіноіндустрії.
Проте страйк акторів Голлівуду, які приєдналися до страйку сценаристів, досі триває.
Спочатку голлівудські актори приєдналися до страйку сценаристів, припинивши теле- та кіновиробництво в рамках першого спільного страйку в індустрії за понад 60 років після провалу переговорів із великими кіностудіями та стримінговими сервісами.
Головна вимога - щоб кіностудії та стримінгові сервіси погодилися на більш справедливий розподіл прибутків і кращі умови праці. Актори також хочуть гарантій, що штучний інтелект і створені комп’ютером "цифрові обличчя" і голоси не будуть використовуватися для заміни акторів.
Днями голлівудські сценаристи заявили про досягнення попередньої угоди з босами кіностудій, згідно з якою вони можуть припинити довготривалий страйк.