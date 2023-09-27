Матеріали:
Теми:

В Голлівуді закінчився п'ятимісячний страйк сценаристів

27 вересня 2023, 12:13
В Голлівуді закінчився п'ятимісячний страйк сценаристів
iStock
Сьогодні опівночі за тихоокеанським часом голлівудські сценаристи завершують майже п'ятимісячний страйк.

Про це повідомляє ВВС.

У Гільдії письменників США заявили, що лідери профспілок одноголосно проголосували за припинення страйку.

Далі 11 500 членів Гільдії мають проголосувати про схвалення трирічної угоди, яка передбачає підвищення зарплати і захист у зв’язку із використанням штучного інтелекту в кіноіндустрії.

Проте страйк акторів Голлівуду, які приєдналися до страйку сценаристів, досі триває.

Спочатку голлівудські актори приєдналися до страйку сценаристів, припинивши теле- та кіновиробництво в рамках першого спільного страйку в індустрії за понад 60 років після провалу переговорів із великими кіностудіями та стримінговими сервісами.

Головна вимога - щоб кіностудії та стримінгові сервіси погодилися на більш справедливий розподіл прибутків і кращі умови праці. Актори також хочуть гарантій, що штучний інтелект і створені комп’ютером "цифрові обличчя" і голоси не будуть використовуватися для заміни акторів.

Днями голлівудські сценаристи заявили про досягнення попередньої угоди з босами кіностудій, згідно з якою вони можуть припинити довготривалий страйк.

 
страйкГоллівуд

Останні матеріали

Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
27 вересня 2023, 13:30
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Політика
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
27 вересня 2023, 09:30
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Політика
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
26 вересня 2023, 16:30
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Політика
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
26 вересня 2023, 13:00
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
Політика
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
26 вересня 2023, 09:00
Не потрібно бути детективом Агати Крісті, аби зрозуміти, що в Китаї щось не так – СNN
Політика
Не потрібно бути детективом Агати Крісті, аби зрозуміти, що в Китаї щось не так – СNN
25 вересня 2023, 19:05
Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен
Політика
Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен
25 вересня 2023, 14:00
Том Купер поки не розуміє, про який
Політика
Том Купер поки не розуміє, про який "прорив" на південному фронті говорять росіяни та українці
25 вересня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється