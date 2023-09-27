Сьогодні опівночі за тихоокеанським часом голлівудські сценаристи завершують майже п'ятимісячний страйк.

Про це повідомляє ВВС.

У Гільдії письменників США заявили, що лідери профспілок одноголосно проголосували за припинення страйку.

Далі 11 500 членів Гільдії мають проголосувати про схвалення трирічної угоди, яка передбачає підвищення зарплати і захист у зв’язку із використанням штучного інтелекту в кіноіндустрії.

Проте страйк акторів Голлівуду, які приєдналися до страйку сценаристів, досі триває.

Спочатку голлівудські актори приєдналися до страйку сценаристів, припинивши теле- та кіновиробництво в рамках першого спільного страйку в індустрії за понад 60 років після провалу переговорів із великими кіностудіями та стримінговими сервісами.

Головна вимога - щоб кіностудії та стримінгові сервіси погодилися на більш справедливий розподіл прибутків і кращі умови праці. Актори також хочуть гарантій, що штучний інтелект і створені комп’ютером "цифрові обличчя" і голоси не будуть використовуватися для заміни акторів.

Днями голлівудські сценаристи заявили про досягнення попередньої угоди з босами кіностудій, згідно з якою вони можуть припинити довготривалий страйк.