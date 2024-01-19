В Греції стався землетрус магнітудою 4,6 балів

Сьогодні в Греції стався землетрус, який відчули навіть в Афінах.

Про це повідомляє Ekathimerini. Землетрус магнітудою 4,6 стався на схід від Евбеї, другого після Криту за величиною острова Греції. Землетрус стався на глибині 10 кілометрів. Його епіцентр знаходився за 23 кілометри на схід - південний схід від прибережного міста Кімі. Про наслідки інформації наразі немає. Нагадаємо, що минулого тижня землетрус стався поблизу ядерного полігону в КНДР.