У Грузії стався землетрус
Сьогодні, 22 липня, опівдні на сході Грузії стався землетрус магнітудою 4,9 бали.
Про це повідомляє місцевий мовник NewsGeorgia.
За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, підземні поштовхи були зафіксовані о 12:08 за тбіліським часом за 3 км від райцентру Дедоплісцкаро в Кахетії.
Епіцентр землетрусу cn fdcz на глибині 42 км.
Місцеві жителі писали в соцмережах, що поштовхи відчувалися навіть у Тбілісі.
Наразі інформації про пошкодження будівель не надходило.
В Республіканському центрі сейсмологічної служби Азербайджану зазначили, що землетрус відчувався у прикордонних районах Азербайджану – Агстафінському, Товузькому, Балакенському, Загатальському, Гедабейському районах, а також у місті Гянджа силою 4-3 бали.
На початку року в Греції стався землетрус магнітудою 4,6 балів.