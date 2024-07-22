Підземні поштовхи відчули і в Азербайджані.

Сьогодні, 22 липня, опівдні на сході Грузії стався землетрус магнітудою 4,9 бали.

Про це повідомляє місцевий мовник NewsGeorgia.

За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, підземні поштовхи були зафіксовані о 12:08 за тбіліським часом за 3 км від райцентру Дедоплісцкаро в Кахетії.

Епіцентр землетрусу cn fdcz на глибині 42 км.

Місцеві жителі писали в соцмережах, що поштовхи відчувалися навіть у Тбілісі.

Наразі інформації про пошкодження будівель не надходило.

В Республіканському центрі сейсмологічної служби Азербайджану зазначили, що землетрус відчувався у прикордонних районах Азербайджану – Агстафінському, Товузькому, Балакенському, Загатальському, Гедабейському районах, а також у місті Гянджа силою 4-3 бали.

На початку року в Греції стався землетрус магнітудою 4,6 балів.