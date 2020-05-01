В Хорватії проходить другий тур президентських виборів
В Хорватії у неділю, 5 січня, відбувається другий тур президентських виборів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Очікується, що недільний тур виборів буде дуже жорстким і непередбачуваним. Чинна президент Колінда Грабар-Кітарович балотується на другий термін. Їй протистоїть лівий колишній прем'єр-міністр Зоран Міланович.
Міланович у першому турі здобув трохи більше голосів, ніж Грабар-Кітарович. Аналітики кажуть, що в фіналі немає явного фаворита.
Грабар-Кітарович користується підтримкою правлячого, консервативного Хорватського демократичного союзу, домінуючої політичної сили з тих пір, як країна відокремилася від колишньої Югославії в 1991 році. Міланович користується підтримкою лівих соціал-демократів і їх ліберальних союзників.
Незважаючи на те, що посада президента Хорватії значною мірою є церемоніальною, недільні вибори є важливим випробуванням напередодні парламентських виборів, які очікуються в кінці цього року. Перемога Мілановича над Грабар-Кітарович стане ударом по консервативному уряду під час вирішального головування в ЄС і послабить його владу в рік виборів.
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