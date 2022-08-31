В Іспанії через посуху з'явилися історичні пам'ятки
Про це повідомляє The Guardian.
За даними міністерства довкілля за серпень, водосховища Іспанії, що забезпечують водою міста та ферми, заповнені трохи менше як на 36%. На заході держави, в регіоні Естремадура, у змілілому водосховищі Вальдеканьяс виявили доісторичне кам'яне коло на острівці, яке зазвичай міститься під водою.
Назване "Іспанським Стоунхенджем", коло з десятків мегалітичних каменів було виявлено археологами в 1926 році, проте ця територія була затоплена в 1963 році під час будівництва водосховища.
Також у північно-східному регіоні Каталонії стало видно руїни церкви XI століття в зазвичай затопленому селі Сант-Рома-де-Сау, яке опинилося під водою в 1960-х роках, коли поблизу була побудована гребля.
Раніше повідомлялось, що у Німеччині, Чехії та Нідерландах видно так звані "голодні камені" на деяких ділянках річок, де рівень води через посуху опустився до рекордно низьких показників.
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