В Іспанії через посуху з'явилися історичні пам'ятки

В Іспанії через сильну посуху, що спричинила падіння рівня води, з'явилися доісторичне кам'яне коло і церква 11-го століття.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними міністерства довкілля за серпень, водосховища Іспанії, що забезпечують водою міста та ферми, заповнені трохи менше як на 36%. На заході держави, в регіоні Естремадура, у змілілому водосховищі Вальдеканьяс виявили доісторичне кам'яне коло на острівці, яке зазвичай міститься під водою.

Назване "Іспанським Стоунхенджем", коло з десятків мегалітичних каменів було виявлено археологами в 1926 році, проте ця територія була затоплена в 1963 році під час будівництва водосховища.

Також у північно-східному регіоні Каталонії стало видно руїни церкви XI століття в зазвичай затопленому селі Сант-Рома-де-Сау, яке опинилося під водою в 1960-х роках, коли поблизу була побудована гребля.

Раніше повідомлялось, що у Німеччині, Чехії та Нідерландах видно так звані "голодні камені" на деяких ділянках річок, де рівень води через посуху опустився до рекордно низьких показників.